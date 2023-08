Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 26 august 2023, 14:48 / Actualizat sambata, 26 august 2023 15:02Goncalo Gregorio, 28 de ani, atacantul lusitan al lui Dinamo, a inceput sa descopere Capitala si Romania, avand primele impresii aiciGoncalo Gregorio, 28 de ani, este in acest moment principalul atacant al ros-albilor, a marcat de doua ori in startul sezonului, a devenit unul dintre favoritii suporterilor "cainilor".Diseara, de la ora 21:45, Dinamo are etapa cu Petrolul Ploiesti, ... citeste toata stirea