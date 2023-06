Articol de Viorel Tudorache - Publicat joi, 01 iunie 2023 23:52 / Actualizat vineri, 02 iunie 2023 00:09CFR Cluj a invins-o pe FCU Craiova, scor 1-0 dupa prelungiri (0-0 in timpul regulamentar), si s-a calificat in preliminariile Conference League. Dan Vasilica, preparatorul fizic al gruparii oltene, a explicat ce s-a intamplat in momentul eliminarii.In minutul 108, cand FCU Craiova era deja fara Bauza si fara Huyghebaert, eliminati, Dan Vasilica a vazut si el cartonasul rosu pentru proteste. ... citeste toata stirea