EXCLUSIV Dilema fostului "tricolor" din anii '90: "Sa vedem daca Lucescu se pliaza pe ceea ce avem la nationala" + Vede un castig major la actuala generatie

Articol de Remus Dinu - Publicat joi, 05 septembrie 2024, 06:00 / Actualizat joi, 05 septembrie 2024 06:21Jean Vladoiu, 28 de aparitii si doua goluri sub tricolor, e curios daca stilul lui Mircea Lucescu "se pliaza pe ceea ce avem noi la echipa nationala". In saptamanana in care fotbalul romanesc sta cu ochii pe deplasarea din Kosovo si debutul lui "Il Luce", Vladoiu subliniaza care ar fi, de fapt, marele castig dobandit de "tricolori" in ultima perioada.Cu mai putin de doua zile inaintea ... citește toată știrea