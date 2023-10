Articol de Dan Udrea - Publicat sambata, 28 octombrie 2023, 10:13 / Actualizat sambata, 28 octombrie 2023 10:39Dinamo vrea sa revina pe "Arcul de Triumf", urmand ca doar derby-urile cu FCSB si Rapid sa aiba loc pe Arena Nationala."Cainii" au facut deja o solicitare in acest sens si vor sa evolueze pe arena de aproximativ 8.000 de locuri in 5 meciuri, in urmatoarele 4 luni:Cupa Romaniei vs Otelul Galati (intre 5-8 decembrie, inca nu a fost programat oficial)Liga 1 vs U Cluj (8-11 ... citeste toata stirea