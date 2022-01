EXCLUSIV Dinamo are un plan B daca ii pierde pe Filip si Kainourgios * Ce jucator le-a fost propus "cainilor": se incadreaza in limitele salariale!

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 10 ianuarie 2022, 12:28 / Actualizat luni, 10 ianuarie 2022 13:00Fundasul stanga Sorin Bustea (27 de ani), ex-UTA, le-a fost propus celor de la Dinamo. "Cainii rosii" vor lua o decizie in aceasta saptamana.Dinamo este in plin mercato, chiar daca, oficial, "fereastra" se deschide saptamana viitoare. Pana acum, ros-albii au realizat o singura mutare, Razvan Patriche, fundas central de 35 de ani, ex-Clinceni, in rest, doar a tratat pentru foarte multi ... citeste toata stirea