EXCLUSIV Dinamo e KO pe un post-cheie! Probleme mari pentru Stoican: ar putea folosi un debutant la primul meci oficial din 2022

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 14 ianuarie 2022, 17:34 / Actualizat vineri, 14 ianuarie 2022 18:45Dinamo risca sa inceapa oficial 2022 fara un portar cu experienta, dupa ce Iliev a anuntat ca nu mai vrea sa joace, iar Mihai Esanu s-a accidentat. Astfel, Stefan Fara ar urma sa debuteze in Liga 1, in timp ce rezerva ar fi Eduard Chioveanu, adus de la juniori.Dinamo va juca sambata cu Farul Constanta, de la ora 18:00, in al doilea amical al iernii, iar vinerea viitoare va debuta ... citeste toata stirea