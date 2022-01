EXCLUSIV Dinamo i-a gasit inlocuitor lui Sorescu * Transferul #5: a impresionat la antrenamente si urmeaza sa semneze!

Articol de GSP - Publicat vineri, 14 ianuarie 2022, 19:01 / Actualizat vineri, 14 ianuarie 2022 19:12Deian Sorescu are bagajele facute pentru Polonia, iar Dinamo a gasit varianta de schimb: Alin Buleica, fotbalist care a fost toata saptamana in probe.Dinamo este concentrata pe vanzarea lui Deian Sorescu, 24 de ani, la Rakow Czestochowa (locul 3 in Polonia). Ros-albii au transmis ca este "in lucru" oferta ce se situeaza la peste 800.000 de euro, iar in acest week-end s-ar putea incheia ... citeste toata stirea