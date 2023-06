Articol de Adrian Jitea - Publicat marti, 06 iunie 2023, 18:04 / Actualizat marti, 06 iunie 2023 18:34Lamine Ghezali (23 de ani), idolul tribunelor dinamoviste, a urmat cursurile aceleiasi scoli de fotbal precum superstarul lui PSG, la Clairefontaine. "Cainii" spera sa dea in viitor lovitura cu extrema de 23 de ani.Lamine Ghezali, 23 de ani, a inscris niste goluri fabuloase in play-off si in barajul cu FC Arges, a fost ovationat si purtat pe brate de catre fanii "cainilor" in noaptea ... citeste toata stirea