EXCLUSIV "Dinamo nu-i echipa de pe vremuri!" * Csikszereda anunta cum trateaza barajul + Ce-i preocupa pe ciucani: "Normal ca ne temem"

Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 13 mai 2024, 13:41 / Actualizat luni, 13 mai 2024 16:01Csikszereda, echipa care i-a iesit in cale lui Dinamo in "barajul" pentru mentinerea in Superliga, spera sa rastoarne calculele hartiei si sa provoace surpriza in "dubla" de peste o saptamana. Ciucanii au fost cosmarul lui Dinamo in 2018, in Cupa, acum viseaza la un scenariu similar si anunta pentru Gazeta Sporturilor: "Nu ne predam in fata lor!".A inceput deja numaratoarea inversa, s-a dat startul ... citește toată știrea