Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 14 octombrie 2023, 18:37 / Actualizat sambata, 14 octombrie 2023 18:37Razvan Zavaleanu, 48 de ani, administratorul judiciar al clubului, a povestit intr-un interviu inedit pentru Gazeta Sporturilor cum are propriul band rock, "Vorbe goale", si in timpul liber se relaxeaza cu muzica sau cu lectura de calitate.Vi-l imaginati pe Razvan Zavaleanu cu parul lung si rocker inrait? Actualul administrator judiciar al lui Dinamo, in varsta de 48 de ani, ... citeste toata stirea