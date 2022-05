EXCLUSIV Discursul fara menajamente al unui fotbalist important trecut prin Liga 1: "Ce cauti in campionat? De asta suntem la nivelul la care suntem!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 25 februarie 2022, 11:57 / Actualizat vineri, 25 februarie 2022 12:15Eric de Oliveira (36 de ani), fotbalist care a scris istorie in fotbalul romanesc, devenind cel mai bun strain din istoria Ligii 1, spune ca e dezamagit de mentalitatea echipelor din fotbalul nostru.Eric a jucat in Romania pentru Gaz Metan, Pandurii, Viitorul Constanta si FC Voluntari. Daca in plan personal a avut realizari remarcabile, brazilianul e dezamagit ca echipele sale nu si-au ... citeste toata stirea