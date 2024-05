EXCLUSIV Doar asa va mai fi pastrat Zeljko Kopic la Dinamo! Acestea sunt conditiile continuarii "mariajului" cu ros-albii

Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 28 mai 2024, 17:10 / Actualizat marti, 28 mai 2024 17:58Zeljko Kopic, 46 de ani, a salvat Dinamo de la retrogradare, i s-a prelungit automat contractul, dar are posibilitatea sa "rupa" angajamentul gratis daca vrea. Conducerea trebuie sa ia o decizie, inca se analizeaza situatiaDinamo a incheiat cu chiu, cu vai sezonul de Liga 1, primul de la revenirea in esalonul de elita. A trecut de Csikszereda (2-0, 1-1) in barajul de mentinere/promovare, iar ... citește toată știrea