EXCLUSIV | Doi dintr-o lovitura! Poli Iasi ia doi jucatori de la echipe din play-off-ul SuperLigii

Politehnica Iasi a inceput saptamana cu doua mutari spectaculoase pe piata transferurilor. Dupa indelungi asteptari si tatonari, antrenorul Leo Grozavu a primit, in sfarsit, doua vesti bune din partea conducerii.Marti vor sosi in Copou doi jucatori de la echipe aflate pe pozitii de play-off in SuperLiga, pentru a semna contractele cu Poli.Jakub Vojtus si Catalin Itu vor semna cu Poli IasiOficialii ieseni au ajuns la un acord cu doi dintre jucatorii pe care Leo Grozavu si i-a dorit. Atacantul ... citeste toata stirea