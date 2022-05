EXCLUSIV Doi frati, doua finale * Situatie inedita in fotbalul romanesc: "Sper sa castigam amandoi Cupa"

Articol de Iulian Cuibar - Publicat luni, 16 mai 2022, 13:15 / Actualizat luni, 16 mai 2022 13:26Sepsi Sfantu Gheorghe joaca joi in ultimul act al Cupei Romaniei, atat la seniori, cat si la Under 19. La echipa mare apara Roland Niczuly, iar la echipa mica, fratele acestuia, Rajmond Niczuly.Sepsi s-a calificat in finala Cupei Romaniei pentru a doua oara in ultimii trei ani. In 2020 a pierdut cu 0-1 in fata lui FCSB, in ultimul act al competitiei. Dubla victorie cu Universitatea Craiova i-a ... citeste toata stirea