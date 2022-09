EXCLUSIV Dorinel Munteanu, inainte de Romania - Bosnia: "Edi Iordanescu prea filosofeaza! Sa ramana, dar cu o conditie"

Articol de Andrei Craitoiu, Remus Raureanu - Publicat luni, 26 septembrie 2022, 07:10 / Actualizat luni, 26 septembrie 2022 07:28Inainte de Romania - Bosnia, Dorinel Munteanu crede ca nu ar fi rau sa fie pastrat selectionerul Edi Iordanescu, in ciuda rezultatelor din Liga Natiunilor.Romania infrunta Bosnia, de la 21:45, in ultima runda din Liga Natiunilor (Divizia B, Grupa a 3-a, etapa #6). Partida e liveTEXT pe GSP.ro si in direct la PrimaTV.Fostul mare international pune insa o conditie. ... citeste toata stirea