EXCLUSIV Doua episoade socante de culise in arbitrajul romanesc! Adrian Cojocaru are suspiciuni ca, la UTA - FCSB, unii jucatori si-au dorit eliminarea! + Ce mesaj a primit Istvan Kovacs in casca din camera VAR la Rapid - Farul

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea - Publicat joi, 27 octombrie 2022, 12:18 / Actualizat joi, 27 octombrie 2022 13:01Adrian Cojocaru le-a spus unor colegi, la sedinta in care a fost anuntat ca e suspendat dupa UTA - FCSB 2-2, ca i s-a parut dubios comportamentul unor jucatori care au fost eliminati. El are suspiciunea ca unii dintre ei ar fi dorit cu orice pret sa vada "rosu" a(Trade Mark)Istvan Kovacs a povestit dupa meciul Rapid - Farul 1-1 ca arbitrul VAR, Mladinovici, i-a transmis in ... citeste toata stirea