Articol de Aurelian Botezatu - Publicat luni, 25 septembrie 2023, 09:27 / Actualizat luni, 25 septembrie 2023 09:51Dragos Iancu (20 de ani), mijlocasul lui Hermannstadt, a oferit o declaratie in exclusivitate pentru GSP.RO, dupa accidentarea grava suferita in meciul cu Petrolul (scor 0-0).Tanarul de 20 de ani a suferit o fractura deschisa de peroneu, in urma unui duel cu Esicu. Lui Iancu i-a ramas piciorul prins in gazon dupa intrarea jucatorului de la Petrolul, moment in care s-a produs ... citeste toata stirea