EXCLUSIV Dubla mutare in Liga 2! Doi fotbalisti cu nume semneaza cu dintre favoritele la promovare: au jucat la FCSB, Craiova si Dinamo!

Articol de Remus Dinu - Publicat joi, 27 iunie 2024, 19:23 / Actualizat joi, 27 iunie 2024 19:30FC Arges e foarte activa pe piata transferurilor inaintea sezonului in care si-a propus revenirea in Superliga. Intrata in "era Dani Coman" si cu Nicolae Dica pe banca, pitestenii continua sa mute puncteze in fereastra de mercato. Din informatiile obtinute de GSP.ro, doi fotbalisti obisnuiti cu prima liga vor semna in urmatoarele zile cu alb-violetii. Numele lor? Robert Moldoveanu, ex-Dinamo, plus ... citește toată știrea