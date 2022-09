EXCLUSIV Dumitru Dragomir a vrut sa investeasca la Dinamo: "Am propus sa vin eu si cu inca 9 insi"

Articol de GSP - Publicat vineri, 30 septembrie 2022, 10:27 / Actualizat vineri, 30 septembrie 2022 11:20Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a dezvaluit la emisiunea GSP Live, moderata de catre Alberto Botoghina, ca s-a aratat dispus sa investeasca la Dinamo."Oracolul din Balcesti" ar fi venit cu propunerea ca alaturi de el sa apara inca 9 insi, fiecare dintre ei urmand sa investeasca in fiecare an o anumita suma.FRFFederatia are o echipa ... citeste toata stirea