EXCLUSIV Dumitru Dragomir, devastator dupa Muntenegru - Romania: "Ce i-o fi trebuit lui Edi Iordanescu echipa nationala, ca sa isi strice cariera?" + un singur "tricolor" remarcat: "In rest, haos!"

Articol de GSP - Publicat sambata, 04 iunie 2022 23:54 / Actualizat duminica, 05 iunie 2022 00:21Romania a pierdut in Muntenegru, scor 0-2, la debutul in grupa din Liga Natiunilor. Dumitru Dragomir, fostul presedinte al LPF, a comentat prestatia modesta a "tricolorilor"."Am cateva idei. Notati, va rog. Jucatorii echipei nationale nu pot fugi. Jucatorii echipei nationale nu pot sa faca pressing. Jucatorii echipei nationalei nu fac marcaj. Jucatorii echipei nationale nu stiau sa stea in teren. ... citeste toata stirea