EXCLUSIV Dupa un an, Andrei Borza se intoarce la U19, pentru Turneul de Elita

Articol de Marius Margarit - Publicat miercuri, 13 martie 2024, 11:25 / Actualizat miercuri, 13 martie 2024 14:17Ajuns chiar la echipa nationala de seniori, dupa prestatiile de la Rapid, fundasul stanga Andrei Borza (18 ani), va fi convocat acum la lotul U19, care va disputa in intervalul 18-26 martie Turul de Elita, ultima faza pentru calificarea la Euro 2024, gazduit de Irlanda de Nord, in luna iulie.Romania a fost repartizata in grupa cu Turcia, Germania si Croatia, ultima fiind si ... citește toată știrea