EXCLUSIV Dusan Uhrin a obtinut ultima victorie a lui Dinamo cu FCSB in Liga 1 si vede o reeditare a scorului dinaintea pandemiei * Cehul, gata oricand sa revina in Romania!

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 18 octombrie 2024, 09:27 / Actualizat vineri, 18 octombrie 2024 13:00Dusan Uhrin, 57 de ani, a fost antrenorul ce a condus "haita" in ultima victorie a ros-albilor intr-un Derby de Romania cu FCSB, scor 2-1 in februarie 2020. Acum, cehul a marturisit pentru Gazeta Sporturilor ca si-ar dori duminica o reeditare a scorului dinaintea pandemiei: "Am umarit toate meciurile lui Dinamo din acest sezon si poate!"Dinamo - FCSB se joaca duminica, ora 21:00, ... citește toată știrea