EXCLUSIV E gata: Budescu si-a luat la revedere de la colegi si a plecat de la Farul!

Articol de Ionut Coman - Publicat vineri, 19 aprilie 2024, 12:10 / Actualizat vineri, 19 aprilie 2024 12:44Mijlocasul Constantin Budescu (35 de ani) a plecat de la Farul Constanta si nu va mai evolua pentru campioana in acest sezon.Aventura lui Constantin Budescu la Farul Constanta s-a incheiat dupa nici 8 luni. Tras pe linie moarta in acest an, veteranul de 35 ani nu va mai juca in acest sezon, chiar daca au mai ramas 6 etape pana la finalul play-off-ului Superligii.OEsELUL - U CLUJ ... citește toată știrea