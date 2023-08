Articol de Aurelian Botezatu - Publicat miercuri, 02 august 2023, 17:33 / Actualizat miercuri, 02 august 2023 18:14Kevin Ciubotaru (19 ani), testat de Dinamo in perioada de pregatire, a semnat un contract pe 3 ani cu Hermannstadt si va castiga de la 2.000 de euro lunar, in primul sezon, pana la 5.000, in cel de-al treilea.Fundasul in varsta de 19 ani va acoperi golul aparut pe flancul stang al apararii, prin plecarea lui Raul Oprut la Kortrijk.COMUNICATReactia Jandarmeriei, dupa ... citeste toata stirea