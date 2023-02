EXCLUSIV E oficial, s-a lansat un nou program socios la Dinamo! Obiectivul major: fanii vor sa cumpere actiunile de la Serdean

Articol de Viorel Tudorache, Remus Dinu - Publicat vineri, 03 februarie 2023, 12:58 / Actualizat vineri, 03 februarie 2023 13:30DINAMO. O noua entitate isi face loc in complicata ecuatie existenta in Stefan cel Mare. Mai multi fani au lansat zilele acestea un nou proiect socios, intitulat "Dinamo Pentru Dinamovisti (DPD)", iar obiectivul pe termen lung e achizitionarea actiunilor lui Dorin Serdean.Nemultumiti de management-ul DDB-ului si implicit de hotararile luate in ultimul timp de Elias ... citeste toata stirea