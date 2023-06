Articol de Viorel Tudorache - Publicat sambata, 17 iunie 2023, 20:52 / Actualizat sambata, 17 iunie 2023 21:39Accidentat in Kosovo, Mario Camora (36 de ani) nu va putea evolua in duelul cu Elvetia de luni. Fundasul stanga al lui CFR Cluj s-a lovit la genunchiul stang si nu poate fi recuperat in timp util pentru duelul de la Luzern."Tricolorii" ocupa in acest moment pozitia secunda in grupa, doua puncte mai putin decat liderul Elvetia. Celelalte rezultate de vineri din grupa Romaniei: ... citeste toata stirea