Articol de Viorel Tudorache - Publicat duminica, 15 octombrie 2023, 15:14 / Actualizat duminica, 15 octombrie 2023 15:36Edi Iordanescu, selectionerul Romaniei, ia in calcul sa il titularizeze pe Daniel Birligea (23 de ani) in centrul atacului Romaniei cu Andorra.Romania - Andorra se joaca azi, de la 21:45, pe Arena Nationala. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizata pe Prima TV.Partida se va juca doar cu copii sub 14 ani in in tribune, din cauza incidentele de la meciul impotriva ... citeste toata stirea