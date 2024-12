EXCLUSIV Edi Iordanescu, gata sa preia o echipa de club: "Sunt discutii"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat joi, 19 decembrie 2024, 13:36 / Actualizat joi, 19 decembrie 2024 13:36Pentru al doilea an la rand, Edward Iordanescu a fost desemnat "Antrenorul anului" in prestigioasa ancheta a Gazetei Sporturilor. Si a acordat un amplu interviu.Fostul selectioner, in prezent fara angajament dupa ce a plecat de la nationala Romaniei, dupa EURO 2024, dezvaluie ca e gata sa revina in antrenorat. Spune ca sunt discutii cu un club si ca, pe viitor, nu exclude o revenire ... citește toată știrea