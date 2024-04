EXCLUSIV "Ei vor pregati echipa!" * Fostul actionar de la Rapid vine cu detalii din interior. Clauza lui Bergodi este mai mare de 200.000 de euro

Articol de George Nistor - Publicat marti, 16 aprilie 2024, 13:40 / Actualizat marti, 16 aprilie 2024 15:37Ziua decisiva de la Rapid este departe de a se incheia. Dan Sucu, Victor Angelescu si Daniel Niculae sunt in sedinta pentru a decide viitorul lui Cristiano Bergodi.Nicolae Cristescu, fost actionar in Giulesti, acum in anturajul echipei, vine cu detalii despre planurile conducerii echipei care a coborat pe locul 5, penultimul din play-off-ul Superligii.RAPID"Trebuie un soc la Rapid" ... citește toată știrea