Articol de Eduard Apostol, Valentin David (video) - Publicat joi, 23 februarie 2023, 17:28 / Actualizat joi, 23 februarie 2023 18:22Elvir Koljic, atacantul de 27 de ani de la CS Universitatea Craiova, a marturisit ca a revenit mai puternic dupa accidentare si vrea sa marcheze multe goluri, ca sa aduca titlul in Banie.Elvir Koljic, 27 de ani, a revenit pe gazon dupa o noua accidentare teribila. Bosniacul alb-albastrilor a fost macinat de probleme medicale de cand a sosit in Banie, in august ... citeste toata stirea