EXCLUSIV Emma Sont: "In trecut, erau spadasine de care mi-era teama. Acum nu-mi mai e frica sa trag cu nimeni" + intrusul care "tulbura" antrenamentele din Ghencea

Articol de Oana Dusmanescu, Andrei Furniga (video) - Publicat luni, 30 decembrie 2024, 10:08 / Actualizat luni, 30 decembrie 2024 11:03Spadasina Emma Sont (19 ani), inca junioara, a avut un an 2024 bun: de la Campionatele Europene de tineret (Antalya) a revenit, in primavara, cu medalia de bronz, iar la inceputul lunii decembrie a urcat tot pe treapta a treia a podiumului la etapa de Cupa Mondiala de la Burgos (Spania).Aflata pe locul 32 in topul mondial al junioarelor, Emma Sont si-a ... citește toată știrea