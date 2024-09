EXCLUSIV Erik Lincar revine pe banca * A batut palma cu o formatie aflata in criza

Articol de Ionel Lutan, Laura Soica - Publicat marti, 17 septembrie 2024, 19:13 / Actualizat marti, 17 septembrie 2024 19:30Erik Lincar (45 de ani) este foarte aproape sa devina antrenorul divizionarei secunde CSM Focsani. Acesta va veni in locul lui Calin Moldovan (57 de ani), tehnicianul care adusese promovarea vrancenilor.CSM Focsani a promovat la finalul sezonului trecut in Liga 2. Acum, dupa primele sase meciuri disputate, formatia este pe locul 20 in clasament, cu doar 3 puncte ... citește toată știrea