Articol de Andrei Craitoiu - Publicat joi, 08 iunie 2023, 19:21 / Actualizat joi, 08 iunie 2023 19:21Erik Lincar, 44 de ani, va fi noul antrenor al Gloriei Buzau, formatie care a ratat sezonul acesta promovarea in Superliga, dupa 1-5 la baraj cu UTA, scor general.Din informatiile Gazetei, Lincar va semna un contract valabil un an cu Buzau, care va fi prelungit automat pe inca un sezon in cazul care Erik o va duce pe Gloria in Liga 1.SCHIMBAREFarul se pregateste sa schimbe sponsorul ... citeste toata stirea