EXCLUSIV Eroul Craiovei in victoria cu FCSB, declaratie de impact pentru GSP.ro: "Putem, acesta e gandul tuturor" * Ce stia costaricanul despre Romania

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 19 decembrie 2024, 17:09 / Actualizat joi, 19 decembrie 2024 18:27Carlos Mora, 23 de ani, a deschis drumul victoriei oltenilor cu FCSB (2-0) in Cupa Romaniei, a marcat primul sau gol in tricoul Craiovei si a transmis suporterilor patimasi ce plan au el si coechipierii pentru ceea ce va urma.Carlos Mora, 23 de ani, a fost unul dintre eroii Universitatii Craiova in victoria, 2-0, cu FCSB pe Arena Nationala. A deschis scorul calificarii oltenilor, care ... citește toată știrea