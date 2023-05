Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 15 mai 2023, 10:01 / Actualizat luni, 15 mai 2023 10:20Filip Dujmovic, cel mai bun jucator in victoria cu Otelul, la Galati, 2-0, a transmis un mesaj de forta suporterilor, care vor fi in numar de 20.000 pe Arena Nationala, la meciul cu CSA Steaua.Dinamo si CSA Steaua se infrunta astazi, de la ora 20:30, in penultima runda a play-off-ului ligii secunde. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 si Prima Sport 1. ... citeste toata stirea