Editeaza

EXCLUSIV "Eseparii galbeni!" * Scandal cu Petrolul in prim-plan si acuzatii grave: "Ne vedem in instanta!". GSP a vorbit cu directorul companiei care-i acuza pe prahoveni

Sursa: Gazeta Sporturilor
Vineri, 22 August 2025, ora 05:31
8 citiri
Articol de Remus Dinu, Maria Olteanu - Publicat joi, 21 august 2025 16:45 / Actualizat joi, 21 august 2025 17:32
Petrolul Ploiesti se afla intr-un plin scandal cu compania de ticketing IaBilet, cea care se ocupa de procesul de vanzare a abonamentelor si biletelor la echipa prahoveana pana de curand. IaBilet i-a acuzat pe ploiesteni pentru neplata datoriilor in valoare de 750.000 de lei si a actionat clubul in instanta. a(Trade Mark)
Gazeta Sporturilor a stat de vorba cu directorul companiei, ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Nicusor Dan: "Ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui la oferirea unor garantii de securitate pentru Ucraina"
Presedintele Nicusor Dan a transmis, duminica, dupa participarea la videoconferinta Coalitiei de ...
Istoria de trei decenii a Alpha Bank in Romania se incheie. Care au fost etapele importante din istoria bancii?
Alpha Bank a mizat in Romania pe cresterea organica, mentinandu-se in topul celor mai mari 10 banci, ...
Bolojan: "Pachetul 2 si alte masuri vor fi adoptate in perioada urmatoare"
Premierul Ilie Bolojan afirma ca singura solutie pentru a rezolva situatia financiara dificila a ...
ActualitateBusinessSportLife Show