EXCLUSIV Esicleanu si Ion Marin sunt contrariati de transferul din Superliga: "Nu se poate asa ceva! Mie asa-mi miroase"

Articol de Daniel Grigore - Publicat joi, 16 ianuarie 2025, 09:21 / Actualizat joi, 16 ianuarie 2025 09:21Aurel Esicleanu (65 de ani) si Ion Marin (69) s-au aratat contrariati de alegerea Universitatii Craiova de a-l ceda pe Andrei Ivan la turcii de la Adanaspor sub forma de imprumut.Fara gol in acest sezon in 21 de aparitii, Andrei Ivan a schimbat echipa inainte de a doua jumatate a stagiunii.Extrema stanga a Universitatii a trecut la Adanaspor, locul 19 din 20 in a doua liga a Turciei, ... citește toată știrea