EXCLUSIV Fairplay! Ce jucatori de la FCSB a remarcat Cristi Balaj in meciul cu Manchester United: "Trebuie sa-i felicitam!"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat vineri, 31 ianuarie 2025, 11:46 / Actualizat vineri, 31 ianuarie 2025 12:02Cristi Balaj (53 de ani), presedintele celor de la CFR Cluj, a fost invitat vineri dimineata la GSP Live si a laudat parcursul celor de la FCSB in grupa unica din Europa League.FCSB a pierdut in ultima etapa, pe Arena Nationala, cu Manchester United, scor 0-2. Campionii Romaniei s-au calificat in play-off, unde vor intalni una dintre echipele PAOK sau Royale Union ... citește toată știrea