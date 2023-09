Articol de Remus Raureanu, Adrian Duta - Publicat vineri, 01 septembrie 2023, 14:50 / Actualizat vineri, 01 septembrie 2023 16:25Dan Spataru (18 ani), mijlocas, a semnat cu FCSB. El a fost imprumutat de la Kids Tampa Brasov.Spataru ar mai fi avut doua variante sa semneze in SuperLiga, si anume Dinamo si CS Universitatea Craiova, care au facut oferte pentru el. A ajuns in cele din urma la FCSB, care a platit 30.000 de euro pentru imprumut si are optiune de cumparare de 120.000 de euro, ... citeste toata stirea