EXCLUSIV FCSB. "Pintilii nu e si nici n-are voie sa fie antrenor!" * Seful Scolii FRF de Antrenori nu sta la discutii cu Gigi Becali: ce sanctiuni prevede regulamentul

Articol de Remus Raureanu - Publicat sambata, 26 noiembrie 2022, 07:44 / Actualizat sambata, 26 noiembrie 2022 09:49Lucian Burchel, seful Scolii de Antrenori din FRF, clarifica situatia lui Mihai Pintilii de la FCSB, pe care Gigi Becali l-a investit ca "principal" sub acoperire. Pintilii nu are nici macar carnetul de antrenor, pe care-l va obtine peste un an si jumatate, si va fi suspendat daca va da indicatii in timpul meciurilor.- Domnule Burchel, se inmultesc antrenorii fara licenta. ... citeste toata stirea