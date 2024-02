EXCLUSIV "FCSB risca sa nu castige titlul, are o mare problema!" * Verdict ingrijorator in direct: "Limitati, sufera acolo"

Articol de Remus Dinu, Alberto Botoghina - Publicat luni, 12 februarie 2024, 12:12 / Actualizat luni, 12 februarie 2024 12:33FCSB si-a consolidat fotoliul de lider in Superliga, dar jocul ros-albastrilor din meciul cu Sepsi (1-0) nu l-a convins sub nicio forma pe Mihai Teja, fost antrenor la echipa lui Gigi Becali. In direct la GSP Live, tehnicianul a ridicat cateva semne de intrebare, concluzionand: "FCSB sufera pentru ca nu are banca de rezerve!".Una dintre principalele probleme ... citește toată știrea