Articol de Costin Stucan - Publicat duminica, 16 iulie 2023, 18:20 / Actualizat duminica, 16 iulie 2023 18:32Gazeta a aflat in exclusivitate de ce s-au blocat negocierile dintre CSA Steaua si FCSB pentru folosirea stadionului Ghencea la derbyul cu Dinamo. Armata a pus o clauza care obliga clubul lui Becali sa se dezica de numele disputat in instanta. Asta in timp ce avocatii lui Becali incearca in secret sa inregistreze numele Steaua pentru folosirea in Uniunea Europeana.Luni este asteptat ... citeste toata stirea