Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 05 mai 2023, 17:10 / Actualizat vineri, 05 mai 2023 17:11Fost component al "Generatiei de Aur", Gheorghe Mihali da verdictul in lupta in doi dintre Farul si FCSB pentru titlul de campioana. Stoperul nationalei din anii '90 are o favorita certa: o vrea campioana pe echipa fostului coleg Hagi.Mai sunt patru etape din play-off, iar batalia pentru campionat se prefigureaza a fi o afacere palpitanta in doi, dupa ce "regina" ultimelor cinci editii, CFR, ... citeste toata stirea