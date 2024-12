EXCLUSIV FCSB se va antrena intr-o baza-SF de 50 de milioane de euro * NASA pentru sportivi, facilitati de Champions League! Imagini din interior

Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 28 decembrie 2024 23:40 / Actualizat sambata, 28 decembrie 2024 23:50FCSB si-a facut "casa" in Belek, la "Gloria Sports Arena", un complex sportiv extraordinar, pe care GSP. ro ti-l prezinta in detaliu. Cu toate facilitatile pe care le are, pentru 52 de ramuri sportive.FCSB se pregateste intr-un supercomplex din Belek dotat cu aparatura premium, pentru al 3-lea an consecutiv. De fapt, de un deceniu, de cand a fost inaugurat "Gloria Sports Arena" ... citește toată știrea