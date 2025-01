EXCLUSIV Febletea lui Mircea Lucescu a intrat in vizorul celor de la FCSB * Cand s-ar putea face mutarea

Articol de Cezar Titor - Publicat sambata, 04 ianuarie 2025, 15:46 / Actualizat sambata, 04 ianuarie 2025 16:10Raul Florucz, 23 ani, pustiul roman ce rupe "plasele" in campionatul din Slovenia, intrat si in vederile lui Mircea Lucescu pentru prima reprezentativa, ar putea fi o solutie pentru ofensiva celor de la FCSB.Din informatiile GSP, pustiul nascut in Austria, la Vocklabruck, din parinti romani, a intrat pe radarul oficialilor campioanei en-titre din Superliga. Raul face demersuri ... citește toată știrea