EXCLUSIV Federatia explica de ce Ania Caill nu e luata in calcul pentru JO: "A iesit mereu ultima. De 10 ani nu si-a depasit conditia!"

Articol de Marius Margarit - Publicat marti, 18 ianuarie 2022, 11:58 / Actualizat marti, 18 ianuarie 2022 13:12Federatia Romana de Schi a reactionat in cazul schioarei Ania Caill. Sportivei i se reproseaza ca nu ar fi reusit sa demonstreze ca poate reprezenta cu succes Romania la Jocurile Olimpice de Iarna.CONTEXT: Ania Monica Caill, 26 de ani, sportiva crescuta in Franta, care concureaza pentru Romania, a anuntat luni ca nu a fost luata in calcul la preinscrierile pentru Jocurile Olimpice ... citeste toata stirea