EXCLUSIV Federatia Romana de Hochei, gata sa ia o masura dura impotriva jucatorilor care au cantat imnul secuiesc: "Asa e de vreo 15 ani"

Articol de Marius Margarit - Publicat sambata, 14 mai 2022, 08:49 / Actualizat sambata, 14 mai 2022 09:34Printre sanctiunile pe care FRHG le-ar putea da pe 24 mai sunt suspendari de la nationala si interdictia de a juca in Ungaria in cazul jucatorilor care au cantat imnul secuiesc.CONTEXT: Nationala masculina a Romaniei, alcatuita in mare parte din hocheisti romani de etnie maghiara, a evoluat in aceasta saptamana la Campionatul Mondial, in SloveniaLa ultimul meci, duminica, cu Ungaria, a ... citeste toata stirea