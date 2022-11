EXCLUSIV Federatia Romana de Rugby iese la atac, dupa pagubele create de fanii lui Dinamo pe "Arc": "Arata deplorabil! Nu s-a intamplat asa ceva in 20 de ani de rugby, dar publicul nostru e de alta calitate!"

Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 09 noiembrie 2022, 11:47 / Actualizat miercuri, 09 noiembrie 2022 12:37Dinamo a evoluat in premiera pe "Arcul de Triumf", unde a fost invinsa de Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 2-3, intr-un meci din grupele Cupei Romaniei. Fanii "cainilor" au venit in numar mare la stadion, insa au produs si unele stricaciuni pe arena de langa Manastirea Casin.Contactat de Gazeta Sporturilor in aceasta dimineata, Florin Matei, secretarul general al Federatiei Romane de ... citeste toata stirea