EXCLUSIV Filip vrea sa plece gratis de la Dinamo, Zavaleanu nici nu vrea sa auda! * Steliano a venit cu o propunere

Articol de Remus Raureanu - Publicat miercuri, 01 iunie 2022, 14:11 / Actualizat miercuri, 01 iunie 2022 16:07Fundasul stanga Steliano Filip (28 de ani) vrea sa plece de la Dinamo dupa retrogradare, dar nu ajunge la un consens cu sefii echipei.Jucatorul care ar putea ajunge in Ungaria, la Mezokovesd, mai are contract cu Dinamo pe 1 an si este unul dintre cei mai bine platiti jucatori din lot, avand un salariu de 7.000 de euro pe luna, plus bonusuri.DINAMORazvan Zavaleanu ii acuza pe ... citeste toata stirea