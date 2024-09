EXCLUSIV Fiul lui Zeljko Kopic a semnat in Superliga

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 09 septembrie 2024, 13:29 / Actualizat luni, 09 septembrie 2024 13:58Fiul lui Zeljko Kopic, Vito, a semnat in Superliga, cu U Cluj. Croatul in varsta de 17 ani este atacant si va evolua in prima faza pentru echipa U19 a clujenilor.Vito Kopic a crescut la academia celor de la Dinamo Zagreb, iar acum s-a transferat in Romania.+5 FOTOFiul lui Zeljko Kopic a semnat cu U ClujAtacant de meserie, Vito Kopic a semnat cu U Cluj, unde va evolua pentru ... citește toată știrea